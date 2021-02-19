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8:37, 19 февраля 2021 года В музее Бунина состоялся литературный вечер, посвященный двум орловским писателям - Борису Зайцеву и Ивану Бунину На протяжении всей жизни их связывала теплая дружба.





Музейные сотрудники приняли в дар портрет Бунина, выполненный пастелью. Художник Владимир Овсиенко задумал его давно. Создать образ писателя-земляка было его мечтой. И вот, в прошлом году работа над картиной была завершена, и живописец принял решение подарить ее орловскому музею. Бунин изображен здесь еще молодым, и этот выбор художником времени не случаен.

Владимир Овсиенко, член Союза художников России: «Ориентировался на фотографии, не на одну, а на несколько. Этот образ собирательный, меня интересовало определенное время – то, когда Бунин посещал Орел, это до 1915 года». Литературный и музыкальный вечер, который состоялся в музее, был посвящен дружбе орловцев Бунина и Зайцева. В этот раз у присутствующих была возможность услышать голос Бориса Зайцева. Писатель рассуждает на тему творчества в эмиграции.



Пленки с записями бесед передали в музей из Америки. Они принадлежали собирателю бунинского и зайцевского наследия Сергею Крыжицкому, недавно их оцифровали. Небольшая книжная выставка с прижизненными изданиями Бориса Зайцева и его автографами также передана в дар музею.

На вечере прозвучали отрывки произведений двух писателей - музыка, которую они любили. Гостями вечера в режиме онлайн стали внуки и правнуки Бориса Зайцева, школьники петербургской гимназии, и посетители культурно-досугового центра столицы.





Эва Стасюлевич



