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10:12, 19 февраля 2021 года Ярмарки на площадях Жукова и Комсомольской в Орле сохранят Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции в мэрии.





Во встрече, касающейся расположения ярмарок выходного дня «Хлебосольный выходной», приняли участие мэр Орла Юрий Парахин, прокурор Советского района Владимир Ничипорук, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Лыкин и президент Орловской торгово-промышленной палаты Светлана Ковалёва.



На пресс-конференции мэр заявил, что власти учли мнение граждан и торговцев. Перенос площадок с площадей Жукова и Комсомольцев сейчас нецелесообразен. Однако, принимая во внимание предстоящий в этом году ремонт площади Жукова, на время работ здешняя ярмарка переедет на другое место, расположенное в Советском районе, условия размещения там будут аналогичными. После завершения работ, торговля вернется на прежнее место - сообщает пресс-служба мэрии.





Артём Ежаков



