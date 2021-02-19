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10:57, 19 февраля 2021 года

Пять человек спасены из задымленного общежития на улице Маринченко в Орле

Возгорание произошло накануне, 18 февраля, в полдень.


Спасателям стало известно о ЧП в 12:22. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из здания шесть человек, ещё пятерых спасли из общежития, применив дыхательные устройства. Госпитализация из-за отравления угарным газом потребовалась 67-летней женщине.

Очаг возгорания находился на четвертом этаже, в одной из комнат, которая выгорела на площади в 18 м².
Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки выезжали 10 раз, на ликвидацию возгораний 4 раза, 6 на помощь населению – сообщает сайт областного МЧС.

Фото пресс-службы областного МЧС



Артём Ежаков
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