В тройном ДТП в Орле пострадала автолюбительница

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11:12, 19 февраля 2021 года
В тройном ДТП в Орле пострадала автолюбительницаАвария произошла накануне утром, в 08:00.
Столкнулись три иномарки. Согласно данным пресс-службы регионального УГИБДД, в районе дома № 113 по Московскому шоссе Kia Ceed врезалась в Mazda. По инерции от удара японская легковушка столкнулась с Mitsubishi Lancer. В аварии пострадала 40-летняя автолюбительница, находившаяся за рулем Kia. Медики доставили женщину в больницу, оказали помощь и отпустили.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
Артём Ежаков