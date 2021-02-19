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11:12, 19 февраля 2021 года В тройном ДТП в Орле пострадала автолюбительница Авария произошла накануне утром, в 08:00.





Столкнулись три иномарки. Согласно данным пресс-службы регионального УГИБДД, в районе дома № 113 по Московскому шоссе Kia Ceed врезалась в Mazda. По инерции от удара японская легковушка столкнулась с Mitsubishi Lancer. В аварии пострадала 40-летняя автолюбительница, находившаяся за рулем Kia. Медики доставили женщину в больницу, оказали помощь и отпустили.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 36 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД





Артём Ежаков



