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11:17, 19 февраля 2021 года Еще 104 орловца заболели COVID-19, три человека скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 104 случая новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 29 428.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 625. Накануне выписано 109 жителей региона, с начала пандемии – 26 385. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 3 – летальный исход был зафиксирован 418 раз.



Суточная заболеваемость в России – 13 433, всего выявлено – 4 139 031. Накануне выздоровели –18 637, всего – 3 679 949. На лечении – 376 686. Количество смертей за сутки – 470, за все время разгула коронавируса – 82 396.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



