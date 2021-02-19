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12:15, 19 февраля 2021 года «Спутник V». Показания и противопоказания к вакцинации Корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская побеседовала с заведующей вторым терапевтическим отделением поликлиники № 1 г. Орла Юлией Чвикаловой.





Кому вы сегодня советуете прививаться от COVID-19 и почему? - В данный момент мы прививаем «Спутником V» всех пациентов начиная с 18-летнего возраста. До недавнего времени существовало возрастное ограничение - до 65 лет. Но с недавнего времени ограничение снято, и в данный момент мы прививаем всех пациентов начиная с 18-летнего возраста. Были проведены определенные исследования, и людям с хроническими заболеваниями наоборот рекомендована прививка «Спутником V». Есть ли противопоказания к этой прививке? - Да, конечно. Противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 является возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания и аллергическая реакция на куриный белок. А если имеется аллергия не конкретно к белку, а к чему бы то ни было? - Аллергии противопоказаниями не являются, но применять вакцину стоит с осторожностью, то есть под прикрытием антигистаминных препаратов. Перед прививкой каждый пациент проходит осмотр в доврачебном кабине. Скажите, что конкретно проверяет медик? - Доктор-терапевт осматривает, обязательно проводится термометрия, измерение давления. Если все в норме, нет обострения хронических заболеваний в данный момент и признаков ОРВИ, пациент следует в прививочный кабинет на вакцинацию. В каких случаях пациент не допускается к вакцинации? - Пациент не допускается до вакцинации, если у него есть хоть какие-то признаки ОРВИ. Даже если температура тела нормальная в данный момент, но какие-то признаки ОРВИ есть, пациент не допускается до вакцинации. В основном люди приходят к нам здоровые. В любом случае они могут созвониться с нами и сообщить, что они не придут, и мы можем переписать их на другой день. Если у пациента выявляется высокое давление, боли в сердце, или есть какие-либо другие жалобы, мы рекомендуем пациенту отложить вакцинацию на пару дней и придти тогда, когда он почувствует себя хорошо. Как пациенты переносят вакцинацию? Какие побочные эффекты могут возникнуть, и какие возникают на практике? - Обычно вакцинация «Спутником V» переносится хорошо, но бывают осложнения. Могут быть гриппоподобные симптомы: общая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 38-39 градусов, боли в горле, насморк небольшой. Обычно мы рекомендуем прием нестероидных противовоспалительных средств, парацетамол для снижения температуры. Обычно в течение трех дней эти симптомы проходят. Вы как доктор советуете прививаться своим пациентам, и почему? - Конечно, вакцинироваться нужно. Прежде всего, чтобы не заболеть новой коронавирусной инфекцией. Рекомендую привиться всем пациентам в возрасте от 18 лет и особенно тем, у кого хронические заболевания, чтобы выработался иммунитет к этой инфекции и в случае заболевания не перенести его в тяжелой форме. Расскажите про вакцину. Как она работает, и почему ее не надо бояться? - Вакцина «Спутник V» разработана синтетическим путем, то есть в организм человека не вводится живой коронавирус. Ее не надо бояться, она прошла клинические испытания, поэтому стоит прививаться, чтобы защитить себя от этой инфекции. Вы сами привились? - Конечно.



Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.





Елена Литинская



