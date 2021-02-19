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12:15, 19 февраля 2021 года

«Спутник V». Показания и противопоказания к вакцинации

Корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская побеседовала с заведующей вторым терапевтическим отделением поликлиники № 1 г. Орла Юлией Чвикаловой.


Кому вы сегодня советуете прививаться от COVID-19 и почему? 
 
- В данный момент мы прививаем «Спутником V» всех пациентов начиная с 18-летнего возраста. До недавнего времени существовало возрастное ограничение - до 65 лет. Но с недавнего времени ограничение снято, и в данный момент мы прививаем всех пациентов начиная с 18-летнего возраста. Были проведены определенные исследования,  и людям с хроническими заболеваниями наоборот рекомендована прививка «Спутником V».
 
Есть ли противопоказания к этой прививке?  
 
- Да, конечно. Противопоказаниями к вакцинации от COVID-19
является возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания  и аллергическая реакция на куриный белок.
 
А если имеется аллергия не конкретно к белку, а к чему бы то ни было?
 
- Аллергии противопоказаниями не являются, но применять вакцину стоит с осторожностью, то есть под прикрытием антигистаминных препаратов.
 
Перед прививкой каждый пациент проходит осмотр в доврачебном кабине. Скажите, что конкретно проверяет медик? 
 
- Доктор-терапевт осматривает, обязательно проводится термометрия, измерение давления. Если все в норме, нет обострения хронических заболеваний в данный момент и признаков ОРВИ, пациент следует в прививочный кабинет на вакцинацию. 
 
В каких случаях пациент не допускается к вакцинации?  
 
- Пациент не допускается до вакцинации, если у него есть хоть какие-то признаки ОРВИ. Даже если температура тела нормальная в данный момент, но какие-то признаки ОРВИ есть, пациент не допускается до вакцинации. В основном люди приходят к нам здоровые. В любом случае они могут созвониться с нами и сообщить, что они не придут, и мы можем переписать их на другой день. Если у пациента выявляется высокое давление, боли в сердце, или есть какие-либо другие жалобы, мы рекомендуем пациенту отложить вакцинацию на пару дней и придти тогда, когда он почувствует себя хорошо. 
 
Как пациенты переносят вакцинацию? Какие побочные эффекты могут возникнуть, и какие возникают на практике? 
 
- Обычно вакцинация «Спутником V» переносится хорошо, но бывают осложнения. Могут быть гриппоподобные симптомы: общая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 38-39 градусов, боли в горле,  насморк небольшой. Обычно мы рекомендуем прием нестероидных противовоспалительных средств, парацетамол для снижения температуры. Обычно в течение трех дней эти симптомы проходят.
 
Вы как доктор советуете прививаться своим пациентам, и почему? 
 
- Конечно, вакцинироваться нужно. Прежде всего, чтобы не заболеть новой коронавирусной инфекцией. Рекомендую привиться всем пациентам в возрасте от 18 лет и особенно тем, у кого хронические заболевания, чтобы выработался иммунитет к этой инфекции и в случае заболевания не перенести его в тяжелой форме.
 
Расскажите про вакцину. Как она работает, и почему ее не надо бояться? 
 
- Вакцина «Спутник V»  разработана синтетическим путем, то есть в организм человека не вводится живой коронавирус. Ее не надо бояться, она прошла клинические испытания, поэтому стоит прививаться, чтобы защитить себя от этой инфекции.
 
Вы сами привились?
 
- Конечно.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.



Елена Литинская
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