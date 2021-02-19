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12:19, 19 февраля 2021 года

Центр ЭКО в Орле откроется весной

Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин во время брифинга.


Напомним, что центр экстракорпорального оплодотворения в Орле должен был открыться ещё в прошлом году, однако пандемия не позволила этого сделать – строительство велось за счет средств областного бюджета, деньги потребовалось перераспределить на борьбу с коронавирусом. В минувшем месяце Залогин заявил, что центр откроется в апреле.

Сегодня глава местного депздрава назвал срок открытия центра ЭКО в Орле. Чиновник выразил надежду, что в «апреле – мае» учреждение заработает. Сейчас работы на объекте находятся в завершающей стадии – проведена закупка и приемка оборудования, мебели. Для введения центра в эксплуатацию предстоит получить разрешительную документацию Роспотребнадзора и других лицензионных органов – Залогин допустил, что к этой процедуре приступят уже в марте.

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Артём Ежаков
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