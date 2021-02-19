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12:56, 19 февраля 2021 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 19 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 18; Дмитровский район – 13; Малоархангельский – 12; Ливны – 11; Троснянский, Должанский и Ливенский – по 10; Кромской – 8; Глазуновский – 4; Шаблыкинский – 2; Орловский, Хотынецкий, Урицкий, Сосковский, Колпнянский и Новосильский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 15 024; Орловский район – 3 676; Болховский – 661; Знаменский – 164; Хотынецкий – 507; Урицкий – 640; Шаблыкинский – 203; Сосковский – 187; Кромской – 377; Дмитровский – 713; Свердловский – 438; Троснянский – 310; Глазуновский – 244; Малоархангельский – 426; Покровский – 530; Колпнянский – 292; Должанский – 298; Ливенский – 610. Ливны – 1 137; Верховский – 321; Залегощенский – 393; Краснозоренский – 193; Новодеревеньковский – 414; Новосильский – 141; Корсаковский – 70; Мценск и Мценский район – 1 459.



Всего в регионе с начала пандемии заразились – 29 428, за сутки – 104, выписаны – 109. Выздоровели за все время – 26 385, на лечении – 2 625. От осложнений на фоне болезни в области скончались 418 человек – накануне умерли 3 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



