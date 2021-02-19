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12:56, 19 февраля 2021 года Спад заболеваемости есть, но масочный режим остается Согласно статистике, темпы распространения коронавирусной инфекции в Орловской области снижаются. Это позволило оперштабу снять часть ограничений. Но вместе с этим «масочный» режим в регионе продлен до конца марта.





Исходя из данных федерального оперштаба по ситуации с коронавирусом, можно сделать вывод, что заболеваемость COVID-19 в нашем регионе идёт на спад. За последнюю неделю количество новых случаев меньше на 11%, чем за предыдущую. Но основания для продления режима ограничений всё-таки есть. Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Динамика, действительно, есть, но региональные цифры пока большие - по среднесуточной заболеваемости по сравнению с РФ мы превышаем». «Масочный» режим в Орловской области продлен до конца марта. Это стало единственным запретным решением регионального оперштаба. Остальные - разрешительные. Было поддержано предложение по допуску зрителей на спортивные мероприятия. Но места могут быть заполнены максимум на 30%. А департамент образования получил одобрение на проведение регионального этапа турнира «Молодых профессионалов». Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Проведение всех соревновательных мероприятий на площадках образовательных организаций необходимо проводить в очном формате. Проведение мероприятий деловой программы, торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата будут проводиться в дистанционном формате». Ещё одно разрешение - для загородного лагеря «Ветерок». Из обсерватора он будет перепрофилирован обратно в детское спортивно-оздоровительное учреждение. Вместе с ним возвращаться к первоначальному предназначению начнут и больничные койки, больше 1 700 из которых сегодня - «ковидные». Часть коек вернутся к своему основному функционалу. План будет представлен в ближайшее время. Набирает темпы и вакцинация орловцев против коронавируса. Привито уже 14 380 жителей региона. 5,5 тысяч получили оба компонента вакцины. Для желающих привиться сейчас свободно почти 12 000 слотов.



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Антон Киселёв



