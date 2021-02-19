пятница 19.02.2021 16:27:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:56, 19 февраля 2021 года

Спад заболеваемости есть, но масочный режим остается

Согласно статистике, темпы распространения коронавирусной инфекции в Орловской области снижаются. Это позволило оперштабу снять часть ограничений. Но вместе с этим «масочный» режим в регионе продлен до конца марта.


Исходя из данных федерального оперштаба по ситуации с коронавирусом, можно сделать вывод, что заболеваемость COVID-19 в нашем регионе идёт на спад. За последнюю неделю количество новых случаев меньше на 11%, чем за предыдущую. Но основания для продления режима ограничений всё-таки есть.
 
Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Динамика, действительно, есть, но региональные цифры пока большие - по среднесуточной заболеваемости по сравнению с РФ мы превышаем».
 
«Масочный» режим в Орловской области продлен до конца марта. Это стало единственным запретным решением регионального оперштаба. Остальные - разрешительные. Было поддержано предложение по допуску зрителей на спортивные мероприятия. Но места могут быть заполнены максимум на 30%. А департамент образования получил одобрение на проведение регионального этапа турнира «Молодых профессионалов».
 
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Проведение всех соревновательных мероприятий на площадках образовательных организаций необходимо проводить в очном формате. Проведение мероприятий деловой программы, торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата будут проводиться в дистанционном формате».
 
Ещё одно разрешение - для загородного лагеря «Ветерок». Из обсерватора он будет перепрофилирован обратно в детское спортивно-оздоровительное учреждение. Вместе с ним возвращаться к первоначальному предназначению начнут и больничные койки, больше 1 700 из которых сегодня - «ковидные». Часть коек вернутся к своему основному функционалу. План будет представлен в ближайшее время. 
 
Набирает темпы и вакцинация орловцев против коронавируса. Привито уже 14 380 жителей региона. 5,5 тысяч получили оба компонента вакцины. Для желающих привиться сейчас свободно почти 12 000 слотов.


Читайте также:«Спутник V». Показания и противопоказания к вакцинации



Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.