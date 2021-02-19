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13:08, 19 февраля 2021 года В Орле водителей научат замечать пешеходов В частности, профилактические мероприятия инспекторы ГИБДД проведут на проблемном участке дороги на улице Емельяна Пугачева около центра творчества Железнодорожного района.





Путь в центр творчества Железнодорожного района лежит по зебре. Пешеходный переход есть, но, как говорит и руководство центра, и подтверждают родители воспитанников, водители не всегда обращают на него внимание. Лидия Лаврикова, директор центра детского творчества №2 г. Орла: «Трамваи, проезжая здесь, останавливаются и дают дорогу пешеходам, за что большая благодарность. А вот водители частного легкового транспорта как будто бы не замечают этого знака». На улице Емельяна Пугачева рядом с центром детского творчества установлены предупреждающие знаки. Дорожных происшествий на этом участке не зафиксировано. И надо сделать так, чтобы их и не было в дальнейшем, - считают в ГИБДД. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Руководством ГИБДД было принято решение о проведении на данном участке улицы Емельяна Пугачева дополнительных профилактических мероприятий, а также рейдовых мероприятий, во избежание наездов на пешеходов и другие дорожно-транспортные происшествия».





Всеволод Трифонов



