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13:08, 19 февраля 2021 года

В Орле водителей научат замечать пешеходов

В частности, профилактические мероприятия инспекторы ГИБДД проведут на проблемном участке дороги на улице Емельяна Пугачева около центра творчества Железнодорожного района.


Путь в центр творчества Железнодорожного района лежит по зебре. Пешеходный переход есть, но, как говорит и руководство центра, и подтверждают родители воспитанников, водители не всегда обращают на него внимание. 
 
Лидия Лаврикова, директор центра детского творчества №2 г. Орла: «Трамваи, проезжая здесь, останавливаются и дают дорогу пешеходам, за что большая благодарность. А вот водители частного легкового транспорта как будто бы не замечают этого знака».
 
На улице Емельяна Пугачева рядом с центром детского творчества установлены предупреждающие знаки. Дорожных происшествий на этом участке не зафиксировано. И надо сделать так, чтобы их и не было в дальнейшем, - считают в ГИБДД. 
 
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Руководством ГИБДД было принято решение о проведении на данном участке улицы Емельяна Пугачева дополнительных профилактических мероприятий, а также рейдовых мероприятий, во избежание наездов на пешеходов и другие дорожно-транспортные происшествия».



Всеволод Трифонов
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