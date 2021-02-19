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13:26, 19 февраля 2021 года В Орле состоялись Чемпионат и Первенство России по армрестлингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 20 регионов и 200 спортсменов. У каждого - своя история, свой путь в спорте. Кроме медалей национальных турниров спортсмены боролись за место в составе сборной России.





Два дня подряд в Орле к специальным столам для армрестлинга выходили люди сильные и телом, и, что важно, духом. Если снимут ограничения - в этом году должны состояться европейские турниры, на которых выступят победители соревнований в Орле Георгий Лобанов, председатель судейской коллегии Федерации армрестлинга России: «Это одно из самых ярких событий в их жизни - участие в этих соревнованиях. Мы привезли спортсмена, он не чемпион, и не думал, что будет чемпионом, но, тем не менее, очень ответственно к этому подходит». Участников соревнований делят не только по возрасту и весу, но и еще по одному критерию. Спортсмены, которые могут ходить, борются между собой, армрестлеры на колясках - отдельно. Такая классификация разработана в 2013 году. Раньше абсолютно все спортсмены боролись вместе и отдельных турниров не проводилось Армрестлинг - спорт не простой. Здесь важны не только сильные руки, но общее развитие организма. И за плечами федерации немало уникальных историй Вадим Рабинович, международный классификатор по армрестлингу: «Были случаи, когда ребенка приносили в спортзал, на мат его положили, он практически не двигался, но постепенно, мы занимались. Сначала ЛФК, потом усиление мышечной структуры, вводили какие-то новые упражнения». Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья разработаны отдельные столы. Они регулируются по высоте. Существует и другие помощники для занятий спортом. К примеру, специальные рукава. Данила Балалин, участник Чемпионата России по армрестлингу для лиц с ПОДа (Тюменская область): «Это специально придумано, потому что может быть поражение правой стороны - специально, чтобы рука не срывалась. Есть специальные повязки, кто на одну руку борется». За соревнованиями наблюдает капитан сборной России по армрестлингу Сергей Вяткин, он и сам успел выступить и завоевать два золота – теперь их у него 24. Кроме того, что выступает сам, Сергей еще и тренирует, вдохновляя собственным примером. Национальные турниры по армрестлингу в Орле продолжатся в марте. Впереди еще два соревнования.





Анастасия Дорохова



