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14:47, 19 февраля 2021 года

В Орле начинают строить временный пешеходный мост

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в Instagram.


В социальной сети градоначальник опубликовал Stories, в которой заявил, что специальный кран, необходимый для строительства временной пешеходной переправы через Оку уже прибыл на Красный мост и готов к работе. «Первую сваю планируем вбить через неделю»,– заявил Парахин.
 
 
Напомним, что временный мост через Оку должен появиться к апрелю, после его постройки обычные пешеходы смогут пройтись по Красному мосту только в ноябре 2022 года – именно этот срок завершения работ предусмотрен соглашением с «Ремспецмостом».

Отметил мэр и качество Красного моста: «Строили на века! Послевоенные конструкции в отличном состоянии. Остались даже деревянные элементы. И только металл подвергся серьёзной коррозии», – сообщил глава администрации.


Со слов мэра, сейчас на объекте заняты 14 специалистов, но в будущем в работах будут задействованы 100 – 120 человек.

Stories со страницы Юрия Парахина в Instagram



Артём Ежаков
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