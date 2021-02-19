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15:03, 19 февраля 2021 года В Орле ученые обсуждают образы будущего I Международная научно-практическая конференция «Образ будущего» пройдет 19-20 февраля.





Конференция посвящена координации усилий, направленных на изучение образа будущего, организации диалога ученых, разрабатывающих эту проблематику.



В работе конференции принимают участие видные ученые из Института российской истории РАН, Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, МГИМО, Московского городского педагогического университета, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Национального исследовательского Томского государственного университета, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, РАНХиГС, Томского Политехнического университета, Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Южного федерального университета.



В перечне обсуждаемых тем: «Эвристическом потенциал концепта «образ будущего», «Методологические подходы и приемы исследования «образов будущего», «Образ будущего как феномен коллективного и общественного сознания», «Индивидуальный образ будущего и способы его репрезентации», «Факторы формирования образов будущего», «Оптимизм и пессимизм в образах будущего, «Формы присутствия образов будущего в настоящем (носители образов будущего)», «Образы будущего современной России».



В открытии конференции принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат Госдумы ФС РФ Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Александр Федотов.



Губернатор акцентировал внимание на то, что существует запрос общества на идеи социальной справедливости, достойную оплату труда, повышение качества жизни. «На обеспечение социальной справедливости направлен наш социально ориентированный бюджет, - отметил Андрей Клычков. - Примером реального народовластия является наше стремление вовлекать граждан в решение самых сложных, непростых задач. Именно так мы решаем вопросы комплексного развития муниципалитетов, в том числе – на основе нашей программы «Народный бюджет», благодаря которой территории получают серьезную дополнительную поддержку».



В условиях ограничения массовых мероприятий, в связи с противодействием распространению инфекции COVID-19, большинство мероприятий конференции проходит в онлайн-формате.



К началу конференции в Орле издан сборник тезисов, включающий более 40 публикаций, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро



