Главная » Новости



15:33, 19 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Ярмарки остаются на местах. По крайней мере, до конца года. Прокуратура встала на сторону продавцов.



- Коронавирус отступает. И это дает возможность смягчать ограничения.



- Неожиданные повороты сюжета и небывалые спецэффекты. «Конёк-Горбунок» выбивается в лидеры проката и завоевывает сердца зрителей.



- Образ будущего обсуждают в Орле - на первой международной конференции.



- В Орле состоялись Чемпионат и Первенство России по армрестлингу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



