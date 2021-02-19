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15:35, 19 февраля 2021 года

«Конек-Горбунок» становится лидером проката

Фильм по сказке Ершова вышел в прокат накануне, 18 февраля. Съемочная группа ГТРК «Орел» узнала мнение первых зрителей.


На экране - с детства знакомый сюжет и всеми любимые персонажи: Иван, злой царь, прекрасная девица и жар-птица. Но главным героем становится Конек-Горбунок. Помощник Ивана - не велик, но умен и смел. С таким напарником любое испытание по плечу. А за два часа экранного времени главному герою предстоит пройти немало испытаний: и жар-птицу отыскать, и сразиться с коварным противником, а еще проверить на прочность дружбу и встретить любовь, ради которой можно рискнуть всем. Но главная интрига фильма сохраняется до финальных титров, а современные спецэффекты переплетаются со стилистикой русских сказок.

Уже в первый день проката окунуться в детство и весело провести время желающих в орловских кинотеатрах - немало. Зрители из зала выходили с улыбкой на лице.

Ирина Новикова, жительница г. Орла: «Понравился фильм, ребенок в восторге, эмоции переполняют. Суперский фильм. Я рекомендую сходить всем, с детьми обязательно».

То, что экранизация классической сказки Петра Ершова, уже смогла «оседлать» прокат и покорить сердца российских зрителей, подтверждает и статистика.

Фильм Олега Погодина заработал в стартовый день около 26 млн рублей.

Наталия Милосердова, управляющая кинотеатром: «В онлайн режиме мы смотрим на статистику сборов по России, «Конек-Горбунок» является безусловным лидером, он опережает другие новинки, которые были ранее. Уже достаточно серьезный результат».

«Конек-Горбунок» стоит смотреть всей семьей. Тем более что синоптики обещают довольно морозные последние зимние дни. Самое время сходить в кинотеатр и на пару часов окунуться в сказку.


Юлия Опанасюк
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