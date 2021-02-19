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15:45, 19 февраля 2021 года Жителей Верховья направляют в хирургию Новодеревеньковского района Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального департамента здравоохранения.





В документе содержатся приказы главным врачам двух ЦРБ. Руководителю Новодеревеньковской больницы Лесных В. А. предписано организовать прием экстренных больных из Верховского района по профилю «хирургия» и оказание им медицинской помощи, а главному врачу Верховской ЦРБ Блонской Г. И. – организовать транспортировку больных с экстренными хирургическими показаниями в Новодеревеньковскую ЦРБ.



Приказ начал действовать с 15 февраля. Решение вызвано временным приостановлением оказания специализированной хирургической медицинской помощи в Верховской ЦРБ.





Артём Ежаков



