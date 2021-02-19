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16:38, 19 февраля 2021 года Коммунальщики продолжают уборку снега в Орле Обильный снегопад прошел на территории региона ровно неделю назад.





Этой ночью над расчисткой снежных завалов работали 84 единицы техники – 31 от «Спецавтобазы», 54 – со сторонних подрядчиков и ИП.



Из своего автопарка «Спецавтобаза привлекла 10 комбинированных дорожных машин, 1 плугощётку, 7 самосвалов, 2 грейдера, 1 фронтальный погрузчик, 2 снежных погрузчика, 5 тракторов со щёткой, 1 трактор с плугом, 1 мини-погрузчик и 1 ротор.



Сторонние подрядчики и ИП отрядили для работы 45 самосвалов, 7 фронтальных погрузчиков и 1 грейдер.



Совместными усилиями удалось вывезти с городских улиц 5 589 кубометров снега – сообщает сайт мэрии.





Артём Ежаков



