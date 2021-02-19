пятница 19.02.2021 21:14:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:38, 19 февраля 2021 года

Коммунальщики продолжают уборку снега в Орле

Обильный снегопад прошел на территории региона ровно неделю назад.


Этой ночью над расчисткой снежных завалов работали 84 единицы техники – 31 от «Спецавтобазы», 54 – со сторонних подрядчиков и ИП.

Из своего автопарка «Спецавтобаза привлекла 10 комбинированных дорожных машин, 1 плугощётку, 7 самосвалов, 2 грейдера, 1 фронтальный погрузчик, 2 снежных погрузчика, 5 тракторов со щёткой, 1 трактор с плугом, 1 мини-погрузчик и 1 ротор.

Сторонние подрядчики и ИП отрядили для работы 45 самосвалов, 7 фронтальных погрузчиков и 1 грейдер.

Совместными усилиями удалось вывезти с городских улиц 5 589 кубометров снега – сообщает сайт мэрии.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.