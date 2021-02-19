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16:58, 19 февраля 2021 года На реабилитацию инвалидов выделено 120 миллионов рублей Средства на приобретение технических средств и расходных материалов выделены региональным ФСС.





На данный момент были достигнуты договоренности о приобретении в общей сложности 2,2 миллиона средств реабилитации орловцев с инвалидностью. Среди закупок – 1 миллион 600 тысяч подгузников и абсорбирующего белья, более 3,1 тысячи протезно-ортопедических изделий, 692 слуховых аппарата и вкладышей к ним, порядка 570 специальных средств, применяющихся при нарушении функций выделения, 554 детских и взрослых инвалидных коляски различных модификаций.



Помимо этого, Фонд социального страхования приобрел трости, костыли, ходунки, опоры, поручни, противопролежневые матрацы и специальные телефоны. Также нуждающиеся смогут получить услуги сурдоперевода и различного ремонта.



Для получения вышеперечисленного, льготник должен стать на учет в региональном ФСС. Ему нужно предоставить соответствующее заявление, предъявить действующую индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, паспорт и СНИЛС. Сделать это можно в здании Фонда по адресу: г. Орел, ул. Степана Разина, 3. График работы: пн. – пт. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, ФСС рекомендует гражданам воспользоваться для оформления порталом Госуслуг – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



