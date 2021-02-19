Орловская Росгвардия вакцинируется от коронавируса

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17:00, 19 февраля 2021 года
Орловская Росгвардия вакцинируется от коронавирусаПримеру личного состава управления следуют их родственники.
В добровольной вакцинации участвуют сотрудники и бойцы СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны и Центра лицензионно-разрешительной работы. Несмотря на то, что сотрудники Росгвардии по долгу службы отличаются крепким здоровьем, они осматриваются врачами перед уколами «Спутником V». Каждый пациент получает рекомендации врачей, касающиеся вакцинации – сообщает сайт региональной Росгвардии.
Игорь Баранов, начальник Управления Росгвардии по Орловской области: «Забота об окружающих стоит на первом месте для меня и моих коллег. Решение о необходимости вакцинации каждый принимает самостоятельно. Во время несения службы неизбежны контакты с большим количеством людей, поэтому прививка поможет сохранить здоровье родных и близких людей».
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области
Артём Ежаков