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17:00, 19 февраля 2021 года

Орловская Росгвардия вакцинируется от коронавируса

Примеру личного состава управления следуют их родственники.


В добровольной вакцинации участвуют сотрудники и бойцы СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны и Центра лицензионно-разрешительной работы. Несмотря на то, что сотрудники Росгвардии по долгу службы отличаются крепким здоровьем, они осматриваются врачами перед уколами «Спутником V». Каждый пациент получает рекомендации врачей, касающиеся вакцинации – сообщает сайт региональной Росгвардии.

Игорь Баранов, начальник Управления Росгвардии по Орловской области: «Забота об окружающих стоит на первом месте для меня и моих коллег. Решение о необходимости вакцинации каждый принимает самостоятельно. Во время несения службы неизбежны контакты с большим количеством людей, поэтому прививка поможет сохранить здоровье родных и близких людей».

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области


Артём Ежаков
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