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17:13, 19 февраля 2021 года Орел принимает «Финал восьми» элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола среди женских команд Игры состоятся с 21 по 23 февраля на площадке спорткомплекса ОГУ имени И.С.Тургенева.





Хозяйки соревнований - баскетболистки ОГУ имени И.С. Тургенева. Кстати, это не первый крупный студенческий баскетбольный турнир, который принимал на своей площадке опорный университет. В 2017 году в Орле состоялся «Матч Звезд» АСБ, в 2018-м – «Финал восьми» среди мужских команд.



Игорь Каменский, руководитель спортивного департамента Ассоциации студенческого баскетбола: «Каждый «Финал восьми» - что женский, что мужской - показывает, что есть нераскрытый потенциал среди игроков. И каждый год появляются новые звезды, которых мы обнаруживаем у себя в лиге».

Формат «Финала восьми» подразумевает, что каждая из команд проведет по три матча. Первым соперником наших баскетболисток станет команда санкт-петербурского НГУ имени Лесгафта. Матч в сезоне завершился поражением орловчанок. Возможность отыграться у нашей команды будет 21 февраля 18:15.



Андрей Алдошин, главный тренер ЖБК ОрелГУ: «Не бывает неприступных крепостей, любая крепость когда-нибудь падет. Я уверен в том, что именно в этой игре 21 февраля в 18:15 это произойдет».

Зрителей на матч не пустят, но посмотреть все игры можно будет в прямой трансляции в социальных сетях команды.





Анастасия Дорохова



