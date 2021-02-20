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21:19, 19 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Ярмарки на площадях Жукова и Комсомольской в Орле сохранят. Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции в мэрии.



- В Орле начинают строить временный пешеходный мост. Специальный кран уже готов к работе.



- В Орле проходит I Международная научно-практическая конференция «Образ будущего».



- «Конек-Горбунок» становится лидером проката. Фильм по сказке Ершова вышел в прокат накануне, 18 февраля. Съемочная группа ГТРК «Орел» узнала мнение первых зрителей.



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