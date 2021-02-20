Главная » Новости



6:56, 20 февраля 2021 года В Орловской области резко сократилась долги по зарплате Данные о просроченной задолженности по оплате труда представила региональная служба статистики.





В обследовании принимали участие организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. По официальной статистике, в этом месяце орловцам не выплатили 2,1 миллиона рублей зарплаты. Для сравнения, в минувшем месяце этот показатель составил 10,5 миллиона.



Отмечается, что наибольшая часть задолженности образовалась в обрабатывающей сфере – 1 миллион 669 тысяч рублей, в сфере строительства – 458 тысяч, говорится в отчете Орелстата.





Артём Ежаков



