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5:58, 20 февраля 2021 года За сутки орловцы отдали мошенникам более 900 тысяч рублей Жертвами «сотрудников службы безопасности банков» стали три человека.





Первой жертвой злоумышленников стала 73-летняя орловчанка. Пенсионерке сообщили о «подозрительных переводах» по её счету. Преступники «выудили» личные данные жертвы, якобы необходимые им для проверки информации. Орловчанка потеряла 317 тысяч рублей – все свои сбережения.



Второй эпизод произошел с 36-летней жительницей Орла. Звонящие сообщили женщине, что на её имя в двух банках недобросовестные сотрудники организаций хотят оформить кредит. По «инструкции» собеседников, орловчанка сама вязла кредит, сняла эти средства с банкомата и перевела деньги на «безопасный» счет. Женщина потеряла свыше 490 тысяч рублей.



В последнем случае жертвой стал 40-летний мужчина. Его ввели в заблуждение тем, что заем на его имя уже кто-то открыл, и его надо срочно закрыть, чтобы вернуть потерянное. Орловец поверил банкирам и перевел мошенникам 100 тысяч рублей со своего личного счета.



Пресс-служба регионального УМВД напоминает: при разговоре с «банкирами» ни в коем случае не сообщайте им личные данные и информацию о платежных средствах, работники банков не имеют права просить их от вас. Если звонящие инструктируют вас взять кредит, обналичить сбережения, перевести наличность на «безопасные» ячейки или счета – сразу завершите разговор. При любых сомнениях безопаснее будет самим перезвонить в банк – здесь специалисты рекомендуют набирать номер заново (телефоны указаны на обороте карты или официальном сайте банка), а не перезванивать на тот же номер, с которого вам звонили до этого – злоумышленники часто используют подмену номера.





Артём Ежаков



