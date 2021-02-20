Орловская Росгвардия утихомирила буйного покупателя

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7:59, 20 февраля 2021 года
Орловская Росгвардия утихомирила буйного покупателяКак выяснилось, ранее 34-летний мужчина привлекался к административной ответственности.
Сигнал «тревожной кнопки» прозвучал из супермаркета на улице Октябрьской в Орле. Прибыв на место, силовики увидели, как посетитель торговой точки нецензурно оскорбляет персонал магазина и бьет бутылки с дорогим спиртным. На уговоры сотрудников супермаркета прекратить буйство мужчина не поддавался, поэтому росгвардейцы задержали дебошира, провели с ним профилактическую беседу и отдали полицейским для дальнейшего разбирательства – сообщает сайт региональной Росгвардии.
Артём Ежаков