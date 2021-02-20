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4:01, 20 февраля 2021 года

Орловским предпринимателям расскажут о возможностях Системы быстрых платежей

26 февраля в 11:00 орловское отделение Банка России приглашает предпринимателей Орловской области на онлайн-сессию «Возможности и преимущества Системы быстрых платежей для малого и среднего бизнеса».

Система быстрых платежей (СБП) – важнейший инфраструктурный проект Банка России и Национальной системы платежных карт, который позволяет повысить доступность финансовых услуг для населения и поддержать развитие конкуренции на финансовом рынке. СБП дает возможность снизить издержки МСП, учитывая, что тарифы в СБП в 2-3 раза ниже эквайринговых.

На мероприятии выступят эксперты Банка России, представители Национальной системы платежных карт, коммерческих банков и бизнеса, уже реализовавшие оплату через СБП.

Основные темы онлайн-сессии:
Что такое Система быстрых платежей, чем она может быть полезна и выгодна предпринимателям;
Как предпринимателям использовать оплату по QR–коду через Систему быстрых платежей;
Каким образом СБП может повлиять на рынок безналичных расчетов в различных отраслях.

Продолжительность онлайн-сессии – полтора часа. Для участия необходимо направить свои контактные данные по адресу 29office@cbr.ru с пометкой «участие в сессии дискуссионной площадки». Участники получат ссылку на трансляцию на почту, указанную в заявке, сообщили в отделении по Орловской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.


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