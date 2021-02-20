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8:21, 20 февраля 2021 года Орловские артисты смогут претендовать на губернаторскую премию до 35 лет Ранее это было возможным только до 30 лет.





Соответствующие изменения регламентированы указом регионального правительства № 70. Он корректирует постановление губернатора № 415 «О стипендиях Губернатора Орловской области для молодых одаренных артистов».



Повышение возрастного ценза обусловлено спаянностью творческих коллективов. По статистике, в труппы приходит по одному молодому новичку в три года, а интересные работы у последних появляются как раз к 35 годам. По этим причинам, комиссия сталкивается с трудностями в выборе лауреата в возрасте до 30 лет.



Каждый год ежемесячные выплаты назначаются 12 молодым артистам Орловщины. Размер льготы составляет 5 тысяч рублей – сообщает сайт областного правительства.









Артём Ежаков



