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9:04, 20 февраля 2021 года

В Орловской области сформирована группировка для борьбы с лесными пожарами

Сводный план мероприятий по профилактике и ликвидации природных возгораний сформирован и подписан губернатором Клычковым.


Группировка сил насчитывает 360 человек личного состава, им в помощь привлечено 220 единиц техники.

С целью организации и координирования работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на сопредельных участках, Орловская область продлила соглашения с лесными ведомствами соседями – Тульской, Курской, Липецкой, Калужской и Брянкой областей.

Аналогичные договоренности о взаимодействии в пожароопасный период пролонгированы с «Орловским полесьем» и Брянским филиалом ФГАУ «Оборонлес» Министерства обороны РФ – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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