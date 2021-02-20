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10:30, 20 февраля 2021 года Дальнобойщикам ограничат движение по орловским трассам из-за распутицы Соответствующее распоряжение регионального правительства № 81-р подписано губернатором Клычковым





Документ касается автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также искусственных дорожных сооружений на них. Ограничения вводятся с целью сохранения трасс в период весенней распутицы.



Согласно тексту распоряжения, с 22 марта по 21 апреля 2021 года вводится временное ограничение движения автомобилей с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось:



• Одноосная тележка – 6 тонн;

• Двуосная тележка – 5 тонн;

• Трехосная тележка – 4 тонны.



Ограничения не распространяются на:



• Международные грузоперевозки;

• Пассажирские автобусы, включая международные;

• ТС, осуществляющие перевозку продуктов питания, животных кормов, лекарств, ГСМ и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

• Перевозки материалов, необходимых для предотвращения и ликвидации ЧС;

• Перевозки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;

• Транспорт Минобороны РФ.



Список трасс, где вводятся ограничения:



• Орёл – Ефремов, Нарышкино – Сосково, Орёл – Знаменское;

• Болхов – «Орёл – Витебск»;

• Горки – Шаблыкино;

• Ливны – Русский Брод – Верховье;

• Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое;

• Змиёвка – Глазуновка – Тросна, Болхов – Мценск – Новосиль;

• Новосиль – Корсаково – Орлик;

• Хомутово – Александровка, Дросково – Колпны;

• «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области;

• Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области;

• Ливны – Красная Заря,

• Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря;

• Покровское – Верховье,

• Ливны – Евланово – Долгое;

• Колпна – Моховое – граница Курской области;

• Корсаково – Войново – Жилино, «Нарышкино – Сосково» – Салтыки;

• «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы,

• Разбегаевка – Васильевка;

• «Дмитровск – Кромы» – Красное Знамя;

• Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя;

• «Дмитровск – Кромы» – Кутафино – Красная Роща;

• Северный подъезд к г. Мценск;

• Южный подъезд к г. Мценск;

• «Хомутово – Красная Заря» – Судбище, Судбище – «Орёл – Ефремов»;

• Парамоново – «Орёл – Знаменское»;

• Сосково – Мураевка – Должонки;

• «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое до поворота к н. п. Робье;

• «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое» – Робье;

• Нарышкино – Парамоново;

• Шаблыкино – Титово до поворота к н. п. Робье;

• «Орёл – Ефремов» – Моховое;

• «Северный подъезд к г. Орёл» – Лунево – Моховое;

• «Ливны – Навесное» – Грачев Верх – граница Липецкой области;

• Ливны – Навесное;

• Малоархангельск – Архарово;

• Орёл – Гать – Лаврово – Редькино;

• Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы;

• «Жудерский – Хотынец» – Большое Юрьево – Алёхино;

• Змиёвка – Никольское, «Орёл – Брянск» – Муравлево;

• «Льгов – Жудерский» – Святой Источник;

• Шаблыкино – Навля – Муравельник;

• Шаблыкино – Сомово – Рядовичи;

• «Богородское – Кромы» – Черкасская.



«КУ ОО «Орелгосзаказчик» на период временного ограничения движения транспортных средств поручено обеспечить установку на автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков, ограничивающих массу, приходящуюся на ось транспортного средства, а также табличек, указывающих число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на знаке масса является предельно допустимой», – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



