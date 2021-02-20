Дальнобойщикам ограничат движение по орловским трассам из-за распутицы

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10:30, 20 февраля 2021 года
Дальнобойщикам ограничат движение по орловским трассам из-за распутицыСоответствующее распоряжение регионального правительства № 81-р подписано губернатором Клычковым
Документ касается автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также искусственных дорожных сооружений на них. Ограничения вводятся с целью сохранения трасс в период весенней распутицы.
Согласно тексту распоряжения, с 22 марта по 21 апреля 2021 года вводится временное ограничение движения автомобилей с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось:
• Одноосная тележка – 6 тонн;
• Двуосная тележка – 5 тонн;
• Трехосная тележка – 4 тонны.
Ограничения не распространяются на:
• Международные грузоперевозки;
• Пассажирские автобусы, включая международные;
• ТС, осуществляющие перевозку продуктов питания, животных кормов, лекарств, ГСМ и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
• Перевозки материалов, необходимых для предотвращения и ликвидации ЧС;
• Перевозки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;
• Транспорт Минобороны РФ.
Список трасс, где вводятся ограничения:
• Орёл – Ефремов, Нарышкино – Сосково, Орёл – Знаменское;
• Болхов – «Орёл – Витебск»;
• Горки – Шаблыкино;
• Ливны – Русский Брод – Верховье;
• Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое;
• Змиёвка – Глазуновка – Тросна, Болхов – Мценск – Новосиль;
• Новосиль – Корсаково – Орлик;
• Хомутово – Александровка, Дросково – Колпны;
• «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области;
• Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области;
• Ливны – Красная Заря,
• Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря;
• Покровское – Верховье,
• Ливны – Евланово – Долгое;
• Колпна – Моховое – граница Курской области;
• Корсаково – Войново – Жилино, «Нарышкино – Сосково» – Салтыки;
• «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы,
• Разбегаевка – Васильевка;
• «Дмитровск – Кромы» – Красное Знамя;
• Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя;
• «Дмитровск – Кромы» – Кутафино – Красная Роща;
• Северный подъезд к г. Мценск;
• Южный подъезд к г. Мценск;
• «Хомутово – Красная Заря» – Судбище, Судбище – «Орёл – Ефремов»;
• Парамоново – «Орёл – Знаменское»;
• Сосково – Мураевка – Должонки;
• «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое до поворота к н. п. Робье;
• «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое» – Робье;
• Нарышкино – Парамоново;
• Шаблыкино – Титово до поворота к н. п. Робье;
• «Орёл – Ефремов» – Моховое;
• «Северный подъезд к г. Орёл» – Лунево – Моховое;
• «Ливны – Навесное» – Грачев Верх – граница Липецкой области;
• Ливны – Навесное;
• Малоархангельск – Архарово;
• Орёл – Гать – Лаврово – Редькино;
• Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы;
• «Жудерский – Хотынец» – Большое Юрьево – Алёхино;
• Змиёвка – Никольское, «Орёл – Брянск» – Муравлево;
• «Льгов – Жудерский» – Святой Источник;
• Шаблыкино – Навля – Муравельник;
• Шаблыкино – Сомово – Рядовичи;
• «Богородское – Кромы» – Черкасская.
«КУ ОО «Орелгосзаказчик» на период временного ограничения движения транспортных средств поручено обеспечить установку на автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков, ограничивающих массу, приходящуюся на ось транспортного средства, а также табличек, указывающих число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на знаке масса является предельно допустимой», – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков