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11:45, 20 февраля 2021 года

В Орле удалось установить подозреваемого в дистанционном мошенничестве

У преступлению может быть причастен 39-летний житель Ульяновской области.


Дело о дистанционном мошенничестве было заведено по заявлению жителя областной столицы. Ранее мужчина откликнулся на объявление в интернете и позвонил по указанному там номеру телефону, однако трубку никто не взял. Через некоторое время орловцу перезвонили. Собеседник на другом конце провода заявил, что звонки мужчины были платными, и их надо оплатить.

Орловец перевел порядка 6 тысяч рублей, и вскоре ему снова начали звонить – уже с угрозами. Испугавшись, мужчина перевел злоумышленникам ещё 130 тысяч.
Уголовное дело было инициировано по ст. 159 ч. 2 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Орловские сыщики отследили звонки – их совершили из Ульяновской области. Отправившись туда, полицейские установили и задержали подозреваемого. При обыске у него нашли ту самую «симку», с которой совершались звонки. Сам фигурант отрицать свою причастность к преступлению не стал и возместил причиненный ущерб.

На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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