Главная » Новости



11:52, 20 февраля 2021 года Еще 101 орловец заболел коронавирусом, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 101 случай новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 29 529.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 618. Накануне выписано 105 жителей региона, с начала пандемии – 26 490. Количество смертей от новой болезни увеличилось на три – летальный исход был зафиксирован 421 раз.



Суточная заболеваемость в России – 12 953, всего выявлено – 4 151 984. Накануне выздоровело – 17 484, всего – 3 697 433. На лечении – 371 675. Количество смертей за сутки – 480, за все время разгула коронавируса – 82 876.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Вести-Орёл



