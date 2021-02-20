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12:12, 20 февраля 2021 года

В Орле проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Поздравления с праздником принимают ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и служащие правоохранительных органов – все те, кто своим долгом считает служить Родине.


Сегодня в областном центре к стеле "Орел - город воинской славы" на бульваре Победы возложили цветы. Склонив голову в минуту молчания, вспомнили о тех, кто отдал жизнь за Отечество. Цветы возложили к памятнику генералу Александру Горбатову, к бюстам героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова и Героев России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову.
 
Орловские волонтеры поздравляют фронтовиков. Они вручат им письма Победы, которые написали школьники. Искренние поздравления с праздником получат все ветераны. Акция продлится несколько дней. 
 
Поздравить ветеранов Великой Отечественной войны может каждый. В сети запустили сразу несколько акций. Можно записать видео с рассказом о подвиге кого-то из близких или разместить портреты родных, чья профессия - защищать Отечество. Чтобы публикация стала частью акции - не забудьте разместить хештег #ЗащитимВетеранов
 
Дню защитника Отечества посвящают и уроки мужества, которые проходят в учебных заведениях Орловщины. На днях сотрудники полиции встретились со школьниками и рассказали о службе, о ее традициях и о трагических страницах истории ведомства. Ребята узнали о тех, кто погиб на боевом посту, о командировках в горячие точки. Посмотрели фильм о подвигах сотрудников МВД, за которые они были удостоены ведомственных наград.



Мария Семак
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