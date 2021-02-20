В Орле запретили закрывать дело о фальсификации выборов

Соответствующее решение вынес областной суд.

Ранее в суд поступило ходатайство следствия о прекращении делопроизводства в отношении экс-сотрудницы участковой избирательной комиссии и назначения ей штрафа.

Было установлено, что женщина подделала подписи на избирательных документах и составила заявление от лица человека о голосовании вне избирательных пунктов. Сфальсифицированные бюллетени затем отправились в корзину для голосования.

Ходатайство следствия было подкреплено тем, что женщина совершила преступление средней тяжести, ранее проблем с законом не имела, признала вину и раскаялась. Кроме того, обвиняемая оказала благотворительную помощь Специализированному дому ребенка и Некрасовской школе-интернату в размере чуть больше 20 тысяч рублей. Дополнительно, женщина принесла письменные извинения председателю ТИК Орловского района Орловской области и и.о. руководителя регионального СУ СК России, а выборы на объекте были признаны состоявшимися.

Тем не менее, суд не увидел оснований освобождать женщину от уголовной ответственности – предпринятые действия никак не уменьшили степень общественной опасности инкриминируемого.