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12:20, 20 февраля 2021 года

В Орле запретили закрывать дело о фальсификации выборов

Соответствующее решение вынес областной суд.


Ранее в суд поступило ходатайство следствия о прекращении делопроизводства в отношении экс-сотрудницы участковой избирательной комиссии и назначения ей штрафа.
 
Было установлено, что женщина подделала подписи на избирательных документах и составила заявление от лица человека о голосовании вне избирательных пунктов. Сфальсифицированные бюллетени затем отправились в корзину для голосования.
 
Ходатайство следствия было подкреплено тем, что женщина совершила преступление средней тяжести, ранее проблем с законом не имела, признала вину и раскаялась. Кроме того, обвиняемая оказала благотворительную помощь Специализированному дому ребенка и Некрасовской школе-интернату в размере чуть больше 20 тысяч рублей. Дополнительно, женщина принесла письменные извинения председателю ТИК Орловского района Орловской области и и.о. руководителя регионального СУ СК России, а выборы на объекте были признаны состоявшимися.
 
Тем не менее, суд не увидел оснований освобождать женщину от уголовной ответственности – предпринятые действия никак не уменьшили степень общественной опасности инкриминируемого. 
 
Вердикт был обжалован в апелляции, однако первичное решение осталось в силе – сообщает сайт областного суда.



Артём Ежаков
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