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12:30, 20 февраля 2021 года Орловские полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества Сотрудники ГИБДД и правового отдела ОМВД по Орловскому району раздали автолюбителям презенты.





Автолюбители получили от правоохранителей, небольшие, но необходимые в дороги подарки – памятки и фликеры (светоотражающие значки). Сотрудники ГИБДД и ОМВД пожелали водителям безопасных дорог и хорошего настроения.



Пользуясь случаем, полицейские лично напоминали автолюбителям о неукоснительности соблюдения ПДД, особенно заостряя внимание на недопустимости вождения в нетрезвом виде.

Водители поблагодарили правоохранителей за поздравления – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



