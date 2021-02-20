Орловские полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества

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12:30, 20 февраля 2021 года
Орловские полицейские поздравили водителей с Днем защитника ОтечестваСотрудники ГИБДД и правового отдела ОМВД по Орловскому району раздали автолюбителям презенты.
Автолюбители получили от правоохранителей, небольшие, но необходимые в дороги подарки – памятки и фликеры (светоотражающие значки). Сотрудники ГИБДД и ОМВД пожелали водителям безопасных дорог и хорошего настроения.
Пользуясь случаем, полицейские лично напоминали автолюбителям о неукоснительности соблюдения ПДД, особенно заостряя внимание на недопустимости вождения в нетрезвом виде.
Водители поблагодарили правоохранителей за поздравления – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Фото пресс-службы областного УГИБДД
Артём Ежаков