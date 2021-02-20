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12:30, 20 февраля 2021 года

Орловские полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества

Сотрудники ГИБДД и правового отдела ОМВД по Орловскому району раздали автолюбителям презенты.


Автолюбители получили от правоохранителей, небольшие, но необходимые в дороги подарки – памятки и фликеры (светоотражающие значки). Сотрудники ГИБДД и ОМВД пожелали водителям безопасных дорог и хорошего настроения.

Пользуясь случаем, полицейские лично напоминали автолюбителям о неукоснительности соблюдения ПДД, особенно заостряя внимание на недопустимости вождения в нетрезвом виде.
 
Водители поблагодарили правоохранителей за поздравления – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
 
Фото пресс-службы областного УГИБДД



Артём Ежаков
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