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12:32, 20 февраля 2021 года Распространение коронавируса по районам Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 20 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 40; Кромской район – 8; Дмитровский – 6; Ливны – 5; Мценский и Малоархангельский – по 4; Орловский, Болховский, Свердловский, Глазуновский, Колпнянский и Ливенский – по 3; Хотынецкий, Троснянский, Покровский, Верховский и Залегощенский – по 2; Знаменский, Урицкий, Шаблыкинский, Должанский, Новодеревеньковский и Новосильский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 15 064; Орловский район – 3 679; Болховский – 664; Знаменский – 165; Хотынецкий – 509; Урицкий – 641; Шаблыкинский – 204; Сосковский – 187; Кромской – 385; Дмитровский – 719; Свердловский – 441; Троснянский – 312; Глазуновский – 247; Малоархангельский – 430; Покровский – 532; Колпнянский – 295; Должанский – 299; Ливенский – 613. Ливны – 1 142; Верховский – 323; Залегощенский – 395; Краснозоренский – 193; Новодеревеньковский – 415; Новосильский – 142; Корсаковский – 70; Мценск и Мценский район – 1 463.



Всего в регионе с начала пандемии заразилось – 29 529, за сутки – 101, выписано – 105. Выздоровели за все время – 26 490, на лечении – 2 618. От осложнений на фоне болезни в области скончался 421 человек – накануне умерли три жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



