В Орле разыскивают очевидцев ДТП

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13:00, 20 февраля 2021 года
В Орле разыскивают очевидцев ДТППодробности необходимы о двух авариях, произошедших в областном центре.
Одна авария произошла 11 февраля в 17:20 в районе д.124 по Московскому шоссе. Там столкнулись автомобили «Хендэ» и «Шкода».
Еще одно столкновение, по которому необходимы свидетели, произошло 20 февраля в 08:05 в районе д.107 по ул. Латышских стрелков. Здесь не разъехались «Лада Калина» и «Фольксваген Поло».
В ГИБДД просят очевидцев и граждан, имеющих запись видеорегистратора дорожно-транспортных происшествий, обратиться по телефону 72-90-00.
Орловское Информбюро