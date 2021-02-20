В Орле разыскивают очевидцев ДТП

Подробности необходимы о двух авариях, произошедших в областном центре.

д.124 по Московскому шоссе

Еще одно столкновение, по которому необходимы свидетели, произошло 20 февраля в 08:05 в районе д.107 по ул. Латышских стрелков . Здесь не разъехались «Лада Калина» и «Фольксваген Поло».

В ГИБДД просят очевидцев и граждан, имеющих запись видеорегистратора дорожно-транспортных происшествий, обратиться по телефону 72-90-00.