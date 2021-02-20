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13:11, 20 февраля 2021 года

В Орле рассмотрят дело о махинациях с кладбищенской землей

На скамье подсудимых оказался начальник МКУ «УКХ г. Орла».


Расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены в Северный районный суд. Обвиняемому инкриминируется получение взяток на 75 тысяч рублей за предоставление погребальных мест на Наугорском кладбище.
 
Еще одним криминальным эпизодом стало мошенничество. По данным следствия, мужчина обманным путем похитил у трех подчиненных 30 тысяч рублей.
 
Обвинение предъявлено по трем статьям: ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере» и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», сообщает пресс-служба прокуратуры.



Артём Ежаков
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