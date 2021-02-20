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13:55, 20 февраля 2021 года В Орле мужчина спас собаку из ледяной воды Инцидент произошел ровно неделю назад, 13 февраля.





Историю о смелом поступке мужчины рассказала на своей странице в Facebook пользователь Светлана Родина. По её словам, собака охотилась на уток в районе подвесного моста в Детском парке, но охота закончилась падением животного в ледяную воду, откуда никак не могла выбраться.



К счастью, проходивший мимо мужчина с помощью рюкзака помог дворняге выбраться на лед, откуда она перебралась на берег. К слову, поохотилась собака удачно – одну птицу ей удалось поймать.













Артём Ежаков



