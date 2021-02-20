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14:48, 20 февраля 2021 года

В Покровском районе открылись пять ФАПов

Об этом заявил в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.


По словам главы региона, фельдшерско-акушерские пункты получили лицензирование и введены в эксплуатацию.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Возможно, для кого-то ФАП – просто аббревиатура, однако для 340 тысяч наших земляков, проживающих в сельской местности, это реальная возможность оперативно, в комфортных условиях получать квалифицированную медицинскую помощь».

В минувшем году было введено в эксплуатацию 43 фельдшерско-акушерских пункта. Изначально планировалось построить 42 таких лечебных учреждения, но экономия на различных торгах позволила заказать строительство ещё одно здания. Также была введена в эксплуатацию одна врачебная амбулатория в селе Бараново Ливенского района.

По словам губернатора, на возведение ФАПов в минувшем году было потрачено порядка 140 миллионов рублей. Глава области пообещал продолжать работу по повышения качества и доступности медицинской помощи, назвав это не только обязанностью власти, но и человеческим долгом перед людьми».

Фото с личных страниц Андрея Клычкова в социальных сетях


Артём Ежаков
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