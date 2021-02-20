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14:51, 20 февраля 2021 года Орёл присоединится к всероссийской акции «Защитим память героев» Акция пройдет в День защитника Отечества.





23 февраля депутаты, общественники отдадут дань уважения поколению победителей. На Орловщине во всех районах возложат цветы к более чем 750 объектам - мемориалам, обелискам и братским захоронениям. Акция стартует в 10:00.



Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Как можно забыть сотни тысяч солдат и офицеров, которые погибли, освобождая нашу Орловщину. 450 тысяч человек погибли, освобождая Орел. Это должна помнить молодежь».





Анна Вайсергисер



