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15:23, 20 февраля 2021 года

В Орле проходит операция «Нетрезвый водитель»

В рейд совместно с инспекторами ДПС вышла съемочная группа ГТРК «Орел».


По статистике на Орловщине почти каждая десятая авария совершена водителем под градусом. В предпраздничные и праздничные дни соблазн сесть за руль пьяным особенно велик. Именно поэтому инспекторы ГИБДД несут усиленную службу на улицах города.

Нашей съемочной группе удалось снять нарушение закона. Экипаж ДПС нес службу в Северном районе города. В районе дома 1 по улице Рощинской их внимание привлек автомобиль «Нива». По внешним признакам водитель был в состоянии алкогольного опьянения, однако пройти освидетельствование он отказался. Водителя ожидает штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на длительный срок. Отечественный внедорожник погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку.

Пьяных автомобилистов инспекторы ловят регулярно, уже с начала года более 200 человек пренебрегли правилами. Поэтому и операция «Нетрезвый водитель» продолжается.


Всеволод Трифонов
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