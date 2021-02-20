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15:24, 20 февраля 2021 года В Орле прошел первый областной турнир по брейкингу С танцорами познакомилась съемочная группа ГТРК «Орел».





Сегодня 140 спортсменов, которых в мире брейкданса зовут би-бой и би-герл, собрались в зале спорткомплекса «Орлэкс». В списке участников - как совсем юные мальчишки и девчонки, так и опытные ребята, кто посетил уже ни одно соревнование.



Спортсменам предстояло выступить в четвертьфинале, где танцуют четыре участника по очереди, а затем в парных полуфиналах и в финале. По итогам Чемпионата Орловской области формировалась сборная региона. Но начался турнир с мастер-класса. На танцполе оказались строгие судьи – известные танцоры в мире брейкинга.



Брейкданс, или официально брейкинг, вырос из американской уличной культуры в олимпийский вид спорта. Первая олимпийская медаль была уже завоевана россиянином Сергеем Чернышовым на юношеских играх в Аргентине в 2018 году. Дебют брейкинга на большой Олимпиаде состоится в 2024 году. У орловских танцоров есть время подготовиться.





Анастасия Дорохова



