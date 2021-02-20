суббота 20.02.2021 15:52:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:24, 20 февраля 2021 года

В Орле прошел первый областной турнир по брейкингу

С танцорами познакомилась съемочная группа ГТРК «Орел».


Сегодня 140 спортсменов, которых в мире брейкданса зовут би-бой и би-герл, собрались в зале спорткомплекса «Орлэкс». В списке участников - как совсем юные мальчишки и девчонки, так и опытные ребята, кто посетил уже ни одно соревнование.

Спортсменам предстояло выступить в четвертьфинале, где танцуют четыре участника по очереди, а затем в парных полуфиналах и в финале. По итогам Чемпионата Орловской области формировалась сборная региона. Но начался турнир с мастер-класса. На танцполе оказались строгие судьи – известные танцоры в мире брейкинга.

Брейкданс, или официально брейкинг, вырос из американской уличной культуры в олимпийский вид спорта. Первая олимпийская медаль была уже завоевана россиянином Сергеем Чернышовым на юношеских играх в Аргентине в 2018 году. Дебют брейкинга на большой Олимпиаде состоится в 2024 году. У орловских танцоров есть время подготовиться.


Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.