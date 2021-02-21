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6:24, 21 февраля 2021 года Сегодня начинается период возможных перебоев в орловском телевидении Неудобства продлятся примерно три недели.





Согласно пресс-службе РТРС, в период с 21 февраля по 15 марта на территории региона ожидается явление интерференции, которое может исказить телесигнал, что иногда может перерасти в кратковременное «замерзание» картинки, распад изображения на пиксели или его полное пропадание. Помехи могут длиться на протяжении нескольких секунд или другим временным промежутком до 10 минут.



График возможных перерывов трансляций в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в личном кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» вы найдете график во вкладке «Вещание».





Артём Ежаков



