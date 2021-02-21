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8:39, 21 февраля 2021 года

На счетах орловцев скопилось 130 миллиардов рублей

Жители региона на 10% увеличили вклады в банках.


По сообщению пресс-службы регионального отделения Центробанка, большая часть хранимых средств составляют депозиты физических лиц – более 100 миллиардов. Эта цифра сложилась по состоянию на начало текущего года и превышает показатель 2019 года на 7,2%. Подавляющее число активов хранится в рублях, на долю иностранной валюты приходится 6,5%.

Остаток накоплений приходится на юридических лиц и ИП. Они хранят на счетах чуть меньше 13 миллиардов (+16,8%) и 4 миллиардов (+31,8%) соответственно.

Информационный отдел областного отделения Банка России напоминает, что с октября прошлого года система страхования вкладов стала доступна потребительским кооперативам, товариществам собственников жилья и ряду других организаций. Размер максимального возмещения составляет 1 миллиард 400 тысяч рублей.

В некоторых случаях максимальная сумма страховки по вкладам может достигать 10 миллионов рублей. К примеру, в случаях получения наследства или продажи объектов недвижимости, если деньги находились в банке, который потерял лицензию. Уточняется, что повышенный лимит действует в течение трех месяцев со дня зачисления средств на счет.


Артём Ежаков
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