Амчанина оштрафовали за присвоение страховки клиентов

|
|
|Главная » Новости
8:41, 21 февраля 2021 года
Амчанина оштрафовали за присвоение страховки клиентовСуд поддержал гособвинение и признал жителя Мценска виновным по соответствующей статье.
Установлено, что мужчина, являясь страховым агентом АО «Страховая Компания «Астро-Волга», заключал с гражданами соглашения о страховке. От клиентов он получил 420 тысяч рублей, которые осужденный присвоил себе и потратил по собственному желанию.
Учитывая, что убытки страховщик возместил в полном объеме, решение суда было мягким – амчанина приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Артём Ежаков