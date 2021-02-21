Главная » Новости



8:41, 21 февраля 2021 года Амчанина оштрафовали за присвоение страховки клиентов Суд поддержал гособвинение и признал жителя Мценска виновным по соответствующей статье.





Установлено, что мужчина, являясь страховым агентом АО «Страховая Компания «Астро-Волга», заключал с гражданами соглашения о страховке. От клиентов он получил 420 тысяч рублей, которые осужденный присвоил себе и потратил по собственному желанию.



Учитывая, что убытки страховщик возместил в полном объеме, решение суда было мягким – амчанина приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.





Артём Ежаков



