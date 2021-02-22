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8:42, 22 февраля 2021 года С сегодняшнего дня в Орловской области разрешено проводить спортивные мероприятия с участием зрителей Это решение было принято на заседании регштаба 18 февраля.





Физкультурные и спортивные мероприятия теперь можно проводить с участием не более 30% зрителей от вместимости спортивного объекта, свыше 30% - только по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области. При этом обязательным условием является соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



