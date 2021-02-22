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10:45, 22 февраля 2021 года На Орловщине проходит акция «Письмо Победы», посвященная Дню защитника Отечества Все желающие написали слова благодарности и пожелания. Кто-то в форме письма, кто-то онлайн в социальных сетях, но, безусловно, все сообщения, как обещают волонтеры, будут переданы адресатам.





Участниками очного этапа акции «Письмо Победы» стали студенты Орловского автодорожного техникума. Многие признались, что испытали страх перед чистым листом бумаги, ведь вся переписка теперь происходит в соцсетях и мессенджерах.



Найти и сформулировать слова для ветеранов оказалось непростой задачей для молодых, не все с ней справляются, - говорят организаторы акции - волонтеры Победы. Впервые акция «Письмо Победы» прошла в 2020 году. Тогда было написано более полутора тысяч писем, но соответствовали лишь двадцать процентов.



Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы»: «Школьники не могли подобрать нужные слова, поскольку они в принципе уже практически никогда письма друг другу не пишут. Да, мы действительно, столкнулись с такой проблемой. Мы считаем, что эта акция способствует еще и развитию культуры русской речи, ребята хотя бы прикасаются к возможности написать пожелания не только в социальных сетях, но и на специальных бланках».

В регионе осталось чуть больше шестидесяти ветеранов Великой Отечественной войны из представителей мужского пола. До каждого из них дойдет письмо.



Свое письмо получил рядовой Ашот Мискарян. Он воевал на Украинском фронте, освобождал Северный Кавказ. Пережил бомбежки, голод. Несколько раз был ранен. Несмотря на свой почтенный возраст - 97 лет - и все пережитое, смог сохранить оптимизм. Он считает: чтобы жить хорошо, нужно учиться и работать. Об этом рассказывает молодым.



Волонтеры, которые вручили письмо, договорились с ветераном, что придут к нему летом, чтобы поздравить с днем рождения.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Когда встречаешься с ними, понимаешь прекрасно, что теми воспоминаниями, которыми они делятся, нужно как можно больше распространять эти воспоминания, чтоб люди знали и понимали, насколько ценен мир, каждая минута такой спокойной жизни. Потому что, даже рассказывая о своих подвигах, о годах войны, ветераны до сих пор плачут, прошло уже 75 лет, а у них слезы на глазах».

А еще, как говорят волонтеры, ветеранов не интересуют подарки, но от слов благодарности и пожеланий на листе бумаги на лице появляется улыбка.





Анна Вайсергисер



