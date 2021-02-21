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11:47, 21 февраля 2021 года Еще 100 орловцев заразились коронавирусной инфекцией В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 100 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилось – 29 629 человек. В данный момент на Орловщине лечатся 2 615 человек. Накануне выздоровели 103 жителя региона, с начала пандемии – 26 593. Летальный исход в Орловской области был зафиксирован 421 раз. В Орловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, на портале Госуслуг и через электронную регистратуру, а также в регистратурах поликлиник. Инфографика портала Стопкоронавирус.рф



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Орловское Информбюро



