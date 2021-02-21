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12:10, 21 февраля 2021 года

Ветеран боевых действий, проживающий в Орле, пожаловался на предоставление ему некачественного жилья

Информация об этом появилась в сети Интернет.


В СМИ появилась информация о предоставлении администрацией города Орла ветерану боевых действий квартиры с ремонтом ненадлежащего качества. 

Сейчас проверкой этой информации занимается региональный Следственный комитет и Прокуратура Орловской области.
 
Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, следствие даст уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы формирования и распределения муниципального жилищного фонда.
 
Прокуратурой также будет проверено соблюдение требований жилищного законодательства, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, в чью компетенцию входят вопросы распределения муниципального жилищного фонда. Прокуратурой будет принят комплекс мер реагирования в целях восстановления законности, сообщает сайт ведомства.
 



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