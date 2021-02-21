Ветеран боевых действий, проживающий в Орле, пожаловался на предоставление ему некачественного жилья

Сейчас проверкой этой информации занимается региональный Следственный комитет и Прокуратура Орловской области.
Как сообщает
сайт СУ СК РФ по Орловской области, следствие даст уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы формирования и распределения муниципального жилищного фонда.
Прокуратурой также будет проверено соблюдение требований жилищного законодательства, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления, в чью компетенцию входят вопросы распределения муниципального жилищного фонда. Прокуратурой будет принят комплекс мер реагирования в целях восстановления законности, сообщает
сайт ведомства.