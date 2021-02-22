В Орловской области выявлено меньше 100 случаев заражения коронавирусом

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11:36, 22 февраля 2021 года
В Орловской области выявлено меньше 100 случаев заражения коронавирусомВ России обнародовали суточную статистику заболеваемости COVID-19.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 98 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразилась 29 727 орловцев.
На данный момент в области борются с болезнью 2 616 человек. За сутки выписали 98 жителей региона, всего – 26 690. Количество смертей от новой болезни – 421, летальных исходов накануне не зафиксировано.
Суточная заболеваемость в стране – 12 604, всего – 4 177 330. Накануне выздоровело – 12 943, за время пандемии – 3 726 388. За сутки скончалось 337 человек, общее число летальных исходов – 83 630. На лечении остаются 367 312 заболевших.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков