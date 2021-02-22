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11:55, 22 февраля 2021 года

Мезенский педколледж оснастят современными мастерскими

В этом году здесь запланировано оборудование четырех помещений для практических занятий.


Проведение работ стало возможным благодаря победе Мезенского педагогического колледжа в конкурсе на предоставление госсубсидии в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» – сообщает региональный информационный портал.

Общее финансирование для создания четырех мастерских превысит 12,5 миллионов рублей. Большинство покупок и работ оплатит государственный грант в размере 11,9 миллионов, остаток – 630 тысяч рублей – будет выделен из регионального бюджета.
 
После закупки необходимого оборудования и проведения ремонта, обновленные мастерские смогут предоставить студентам практические навыки в компетенциях «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Социальная работа».
 
Отмечается, что пользоваться мастерскими будут не только учащиеся педколледжа, но и лица, получающие дополнительное профессиональное образование. Оборудование также позволит повысить квалификацию педагогических кадров и проводить здесь чемпионаты «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» (конкурс профессионального мастерства для лиц с инвалидностью и ОВЗ).

Фото: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Мезенский педагогический колледж»



Артём Ежаков
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