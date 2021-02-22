Мезенский педколледж оснастят современными мастерскими

В этом году здесь запланировано оборудование четырех помещений для практических занятий.

Общее финансирование для создания четырех мастерских превысит 12,5 миллионов рублей. Большинство покупок и работ оплатит государственный грант в размере 11,9 миллионов, остаток – 630 тысяч рублей – будет выделен из регионального бюджета.



После закупки необходимого оборудования и проведения ремонта, обновленные мастерские смогут предоставить студентам практические навыки в компетенциях «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Социальная работа».



Отмечается, что пользоваться мастерскими будут не только учащиеся педколледжа, но и лица, получающие дополнительное профессиональное образование. Оборудование также позволит повысить квалификацию педагогических кадров и проводить здесь чемпионаты «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» (конкурс профессионального мастерства для лиц с инвалидностью и ОВЗ).



Фото: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Мезенский педагогический колледж»